В Подольске для удобства жителей заасфальтировали ещё пять тропинок

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Ещё пять «народных троп» благоустроили в Подольске в рамках губернаторской программы «Пешком». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Заасфальтированные тропинки находятся в районе Юбилейной улицы и Пахринского проезда.

«В программу включили дорожки, которые протоптали сами жители рядом с домами №30а и №36 по улице Юбилейная и домом №8 на Пахринском проезде. Пять таких дорожек, ведущих к социальным объектам, по этим адресам уже заасфальтированы», — говорится в сообщении.
Дорожники уложили около 700 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и установили свыше 600 бордюрных камней.

Всего в программу «Пешком» в этом году в округе Подольск вошли 28 тропинок. Десять их них уже готовы.
Лев Каштанов

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