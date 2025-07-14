В Подольске для удобства жителей заасфальтировали ещё пять тропинок
Ещё пять «народных троп» благоустроили в Подольске в рамках губернаторской программы «Пешком». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Заасфальтированные тропинки находятся в районе Юбилейной улицы и Пахринского проезда.
«В программу включили дорожки, которые протоптали сами жители рядом с домами №30а и №36 по улице Юбилейная и домом №8 на Пахринском проезде. Пять таких дорожек, ведущих к социальным объектам, по этим адресам уже заасфальтированы», — говорится в сообщении.Дорожники уложили около 700 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и установили свыше 600 бордюрных камней.
Всего в программу «Пешком» в этом году в округе Подольск вошли 28 тропинок. Десять их них уже готовы.