Подмосковный производитель комплектующих для радиоэлектроники удвоит мощности
Компания «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» из Сергиево-Посадского городского округа планирует удвоить производственные мощности. Об этом на выставке «Иннопром-2025» пресс-службе Мининвеста Московской области сообщил гендиректор компании Александр Карпенко. Масштабная модернизация стартует в этом году.
«Программа расширения производства предусматривает двукратное увеличение штата сотрудников, внедрение новых технологических линий и модернизацию оборудования. Это позволит создать сотни новых рабочих мест и увеличить производственную мощность предприятия в 1,8 раза», – пояснил Карпенко.НТМ – высокотехнологичное предприятие, входящее в структуру АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Она производит специальную керамику и ферриты, крепёжную и медицинскую продукцию, занимается механообработкой и металлообработкой.
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» компания представляет компоненты для беспилотников, новое поколение метизов для машиностроения и многое другое.