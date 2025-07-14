Подмосковный производитель комплектующих для радиоэлектроники удвоит мощности

14 июля 2025, 10:19

оригинал Фото: пресс-служба компании «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ»

Компания «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» из Сергиево-Посадского городского округа планирует удвоить производственные мощности. Об этом на выставке «Иннопром-2025» пресс-службе Мининвеста Московской области сообщил гендиректор компании Александр Карпенко. Масштабная модернизация стартует в этом году.







«Программа расширения производства предусматривает двукратное увеличение штата сотрудников, внедрение новых технологических линий и модернизацию оборудования. Это позволит создать сотни новых рабочих мест и увеличить производственную мощность предприятия в 1,8 раза», – пояснил Карпенко.