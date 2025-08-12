Ансамбль из Подольска стал лауреатом фестиваля «Русское поле»

12 августа 2025, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Ансамбль народного танца «Рассвет» подольского дома культуры «Металлург» стал лауреатом XIV Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.





«Рассвет» завоевал специальную премию «За лучшую балетмейстерскую работу» в номинации «Лучший хореографический коллектив» и выступил на гала-концерте фестиваля на Поклонной горе в Москве.





«На концерте подольский ансамбль выступал на одной сцене с Ансамблем песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Большим русским хором, а также с Олегом Газмановым, Денисом Клявером, Дмитрием Колдуном и другими звёздами российской эстрады», — говорится в сообщении.