Ансамбль из Подольска стал лауреатом фестиваля «Русское поле»
Ансамбль народного танца «Рассвет» подольского дома культуры «Металлург» стал лауреатом XIV Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
«Рассвет» завоевал специальную премию «За лучшую балетмейстерскую работу» в номинации «Лучший хореографический коллектив» и выступил на гала-концерте фестиваля на Поклонной горе в Москве.
«На концерте подольский ансамбль выступал на одной сцене с Ансамблем песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Большим русским хором, а также с Олегом Газмановым, Денисом Клявером, Дмитрием Колдуном и другими звёздами российской эстрады», — говорится в сообщении.Руководителем ансамбля «Рассвет» является заслуженный работник культуры России Людмила Юшина, балетмейстерами-постановщиками — Евгения Фень и Яна Гайша.