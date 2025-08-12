В Подмосковье за пять лет ввели в оборот более 190 тыс. га с/х земель
191 тысячу гектаров ранее неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения ввели в оборот в Московской области с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Всего в регионе в настоящее время общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 916 тысяч гектаров. Только с начала текущего года в сельхозоборот ввели свыше 2,1 тыс. га.
«В частности, в округе Ступино в этом году в сельскохозяйственный оборот ввели более 717 га земли. Основную часть этих земель освоили предприятия «Племзавод Барыбино» (358,5 га), «Племзавод Повадино» (329,7 га) и «АгроМолоко» (29 га)», — говорится в сообщении.В округе Лотошино в сельхозоборот ввели 360,5 га земли, а третье место по этому показателю занимает Павлово-Посадский округ, где освоили 311,5 га ранее неиспользуемых сельхозземель.