В Подмосковье за пять лет ввели в оборот более 190 тыс. га с/х земель

12 августа 2025, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

191 тысячу гектаров ранее неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения ввели в оборот в Московской области с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Всего в регионе в настоящее время общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 916 тысяч гектаров. Только с начала текущего года в сельхозоборот ввели свыше 2,1 тыс. га.





«В частности, в округе Ступино в этом году в сельскохозяйственный оборот ввели более 717 га земли. Основную часть этих земель освоили предприятия «Племзавод Барыбино» (358,5 га), «Племзавод Повадино» (329,7 га) и «АгроМолоко» (29 га)», — говорится в сообщении.