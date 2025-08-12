В Щёлкове завершили капремонт лицея №14
Здание лицея №14, расположенное на Институтской улице в Щёлкове, капитально отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы провели в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».
«Сейчас лицей готовят к началу учебного года: проводят уборку после ремонта, собирают и расставляют мебель, подключают оргтехнику», — отмечается в сообщении.Общая площадь здания составляет более 3,6 тыс. квадратных метров. В рамках капремонта здесь обновили и утеплили фасад и кровлю, заменили все инженерные системы, оборудование и мебель, установили новую сантехнику, провели отделку помещений.
Старшие классы и начальная школа в обновлённом здании разделены по этажам, каждый из которых оформлен в своей цветовой гамме.