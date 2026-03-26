Ансамбль из Подольска вышел в финал всероссийского конкурса
Народный ансамбль «Истоки» подольского ДК «Октябрь» прошёл в финал Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиция». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Всего в конкурсе участвовали 260 коллективов. По итогам межрегионального видеотура и первого очного этапа состязаний в финал вышли 60 претендентов.
«Участниками конкурсного отбора стали ансамбли и оркестры народных инструментов, фольклорные ансамбли, народные певческие и танцевальные коллективы», — говорится в сообщении.Теперь финалистов ждут новые испытания — зональные смотры. По их итогам назовут 20 лауреатов, которые получат главные призы. Финал конкурса проведут в мае.