В Подмосковье 28 марта пройдёт «Лыжня Калмыкова» в память об основателе трассы
28 марта на лыжной трассе в деревне Нововоронино пройдёт традиционная гонка памяти основателя Ивана Петровича Калмыкова — «Лыжня Калмыкова». Военнослужащие местного гарнизона создали трассу в 1980 году. Организаторы планируют, что в мероприятии примут участие более 300 спортсменов.
Иван Петрович выступал главным идейным вдохновителем: в советское время он сформировал костяк лыжников, которые своими руками создавали и поддерживали трассу. В 2002 году Калмыков потерял сознание после финиша на лыжных соревнованиях. Товарищи донесли его до санчасти на щитах «старт/финиш», но врачи не спасли — остановка сердца.
После этого случая организаторы ежегодно проводят закрытие сезона лыжной гонкой в память об основателе. Сегодня молодое поколение продолжает традиции ветеранов. К участию приглашают спортсменов, любителей, друзей, местные спортивные школы и коллективы.
В регионе установилась тёплая погода, большинство трасс завершают сезон и отменяют марафоны. Трасса в Нововоронино остаётся одним из немногих мест в центральной России, где сохранился снег. Это подтверждает уникальность местного «лыжного курорта».
