Подмосковье вошло в тройку лидеров по сбору макулатуры
В России подвели итоги общенациональной акции по сбору макулатуры «БумБатл». Московская область заняла почётное второе место среди крупнейших регионов и мегаполисов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
Акцию провела некоммерческая организация «Национальные приоритеты» вместе с движением «Экосистема».
«Подмосковье сумело достичь высокого результата благодаря сознательности наших граждан и ответственному подходу предприятий и общественных организаций. Мы благодарим жителей за активное участие», — сказал глава Минэкологии Московской области Виталий Мосин.Места в категории «мегаполисы и крупнейшие регионы» распределились следующим образом: возглавила рейтинг Москва, где собрали 616,6 тонны макулатуры, на втором месте Подмосковье с 451,8 тонны макулатуры, а замыкает топ-3 Санкт-Петербург с 210,5 тонны сданной на переработку бумаги.
Церемония награждения состоится 30 марта.