В Подмосковье подали более 2000 заявок на присвоение категорий спортивным судьям

26 марта 2026, 13:57

Свыше двух тысяч заявлений на присвоение квалификационных категорий спортивным судьям отправили через портал госуслуг Московской области с момента появления этой опции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Заявления принимаются от областных спортивных федераций и подразделений федеральных ведомств, занимающихся развитием служебно-прикладных видов спорта.





«В онлайн-режиме можно получить повышение судейской категории со второй до первой или спортивное звание. Услуга предоставляется бесплатно. Ответ поступает в личный кабинет заявителя в течении пяти рабочих дней», — говорится в сообщении.