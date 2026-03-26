В Подмосковье подали более 2000 заявок на присвоение категорий спортивным судьям

Свыше двух тысяч заявлений на присвоение квалификационных категорий спортивным судьям отправили через портал госуслуг Московской области с момента появления этой опции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.



Заявления принимаются от областных спортивных федераций и подразделений федеральных ведомств, занимающихся развитием служебно-прикладных видов спорта.

«В онлайн-режиме можно получить повышение судейской категории со второй до первой или спортивное звание. Услуга предоставляется бесплатно. Ответ поступает в личный кабинет заявителя в течении пяти рабочих дней», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что подать соответствующую заявку можно также через мобильное приложение «Добродел».
Лев Каштанов

