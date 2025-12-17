Ансамбль из Подольска завоевал три награды и грант на всероссийском конкурсе

17 декабря 2025, 09:14

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Юные артисты ансамбля народного танца «Рассвет» из подольского Дома культуры имени 1 мая с успехом выступили на Всероссийском грантовом фестивале-конкурсе «Дагомыс встречает друзей». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





«Рассвет» стал лауреатом первой степени в трёх номинациях: «Народный танец» для артистов в возрасте от 13 до 15 лет, «Народный танец» для смешанных групп до 17 лет и «Народный танец» для дуэтов (возрастная категория от 17 до 24 лет).





«Представители Подольска также получили денежный грант от президента культурного фонда «Алые паруса» Александра Минина и специальный диплом «За верность народным традициям» от члена жюри Юлии Шмаковой», — отмечается в сообщении.