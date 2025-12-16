Готовность школы на 1,1 тыс. мест в Лосино-Петровском составила 65%

16 декабря 2025, 17:11

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 мест, строят в микрорайоне Лукино-Варино поселка Свердловский Лосино-Петровского городского округа. В настоящее время готовность объекта достигла 65%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание состоит из двух блоков — для младшеклассников на 400 человек и для учеников средних и старших классов на 700 человек.





«Сейчас на объекте завершили монолитные работы. Сейчас ведётся обустройство фасадов и монтаж окон», — говорится в сообщении.