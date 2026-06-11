Антинаркотический форум в Воскресенске собрал школьников, учителей и родителей

11 июня 2026, 19:01

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В школе №3 Воскресенска провели форум, посвящённый профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Мероприятие было организовано в рамках Антинаркотического месячника и акции «Здоровье – твое богатство». На форуме собрались учащиеся, педагоги и родители.



Участникам рассказали о проектах «Движения Первых» по здоровью школьников, обучении навыкам спасения жизни по программам Российского Красного Креста и о духовном здоровье человека.

«После заседания работа продолжилась по секциям. На первой обсуждали раннюю профилактику как основу сбережения здоровья детей и молодёжи. На второй секции говорили о последствиях семейных кризисов для ребёнка и влиянии бесконтрольного интернета. Третья секция была посвящена медиаматериалам и программам организации «Общее дело» как инструменту воспитания культуры здорового образа жизни и духовно-нравственных ценностей», – рассказали в администрации.