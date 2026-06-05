В выборгском районе Ленобласти ликвидировали склад с наркотиками
В Выборге сотрудники полиции ликвидировали крупный склад запрещённых веществ. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Наркотики обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий в промышленном помещении. Его арендовал 39-летний местный индивидуальный предприниматель.
У мужчины изъяли 79 кустов растений, из которых экспертиза подтвердила, что 22 являются коноплёй. Кроме того, нашли три пакета с частями наркосодержащего растения общей массой более пяти килограммов. Ещё часть веществ находится на экспертизе.
Бизнесмена и его 38-летнего сообщника, также жителя Выборга, задержали и арестовали. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям 30 УК РФ («Покушение на преступление») и 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт наркотических веществ»). Ведется следствие.
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