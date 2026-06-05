Ординатор российского медцентра на операции украл шприц с наркотиком
Приморский краевой суд вынес приговор ординатору, который похитил из операционной шприц с наркотическим веществом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Обвиняемый проходил практику в медицинском центре Приморского края. Во время операции он заменил шприц с анестезией на шприц с обычным раствором хлорида натрия. Молодой человек похитил вещество для личного употребления.
Первоначально суд признал его виновным по пункту «в» части 2 статьи 229 УК РФ («Хищение наркотических средств лицом с использованием служебного положения») и назначил наказание в виде шести лет двух месяцев колонии. Приморский краевой суд переквалифицировал дело на менее тяжкую статью и смягчил приговор до трёх лет лишения свободы.
Накануне суд оправдал 91-летнего жителя Краснодарского края по делу о педофилии. Судья вынес оправдательный приговор в связи с состоянием здоровья обвиняемого.
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