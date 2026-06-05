Ординатор российского медцентра на операции украл шприц с наркотиком

05 июня 2026, 08:18

В Приморье врач украл из операционной шприц с наркотиком для личного потребления

Фото: Istock/Jae Young Ju

Приморский краевой суд вынес приговор ординатору, который похитил из операционной шприц с наркотическим веществом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.