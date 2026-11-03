Антинаркотический месячник в Подмосковье объединил миллион подростков
В Московской области завершился ежегодный антинаркотический месячник, который охватил около миллиона подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Масштабная кампания проводится каждый год. Она посвящена популяризации здорового образа жизни и антинаркотическому просвещению несовершеннолетних.
«В образовательных организациях региона прошли беседы, лекции, викторины, спортивные соревнования, конкурсы плакатов, рисунков, социальной рекламы и видеороликов. Для школьников организовали показы анимационных и документальных фильмов о пагубности наркомании и вредных привычек», – рассказал в ГУРБ.
Важной составляющей месячника стала работа с родителями подростков. Во всех образовательных организациях области прошли собрания. Целью было сформировать у родителей положительную мотивацию к участию детей в социально-психологическом тестировании и профилактических медосмотрах.
Активное участие в месячнике приняли сотрудники Главного управления МВД России по Московской области. Полицейские проводили профилактические рейды в местах массового досуга молодёжи, посещали неблагополучные семьи, беседовали с несовершеннолетними.
«Ключевым событием месячника стала межведомственная акция «Здоровье – твоё богатство», объединившая более 690 000 подростков. Всего же за время кампании в регионе провели около 18 000 мероприятий. Информационное сопровождение велось через СМИ, сайты, соцсети и родительские чаты. Общий охват публикаций в соцсетях превысил 620 000 просмотров», – добавили в ведомстве.
Там отметили, что комплексный подход, объединивший просветительскую работу, взаимодействие с семьями и правоохранителями, позволил широко вовлечь молодёжь и их родителей в профилактическую повестку.