Антинаркотический месячник в Подмосковье объединил миллион подростков

03 ноября 2026, 19:44

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Московской области завершился ежегодный антинаркотический месячник, который охватил около миллиона подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.





Масштабная кампания проводится каждый год. Она посвящена популяризации здорового образа жизни и антинаркотическому просвещению несовершеннолетних.

«В образовательных организациях региона прошли беседы, лекции, викторины, спортивные соревнования, конкурсы плакатов, рисунков, социальной рекламы и видеороликов. Для школьников организовали показы анимационных и документальных фильмов о пагубности наркомании и вредных привычек», – рассказал в ГУРБ.

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

«Ключевым событием месячника стала межведомственная акция «Здоровье – твоё богатство», объединившая более 690 000 подростков. Всего же за время кампании в регионе провели около 18 000 мероприятий. Информационное сопровождение велось через СМИ, сайты, соцсети и родительские чаты. Общий охват публикаций в соцсетях превысил 620 000 просмотров», – добавили в ведомстве.