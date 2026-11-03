БК «Химки» разгромил действующего чемпиона Суперлиги с рекордным счётом
Баскетбольный клуб «Химки» одержал уверенную победу над действующим чемпионом Суперлиги – ЧБК из Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Домашняя встреча чемпионата России завершилась со счётом 1️1️7️:8️2️ (31:15, 21:20, 34:19, 31:28).
«Подмосковная команда захватила инициативу с первых минут и уверенно контролировала ход встречи. Химчане продемонстрировали результативную игру, набрав рекордные для себя в текущем сезоне 117 очков», – отметили в пресс-службе.5️ ноября БК «Химки» проведёт следующий домашний матч. Соперником подмосковной команды станет магнитогорский «Металлург».