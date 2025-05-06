Антитеррористические учения в школах Подмосковья охватили более 800 тыс. человек

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Ежегодные всероссийские антитеррористические учения прошли в школах Московской области, их участниками стали сотрудники различных силовых структур, местных властей, а также учителя и ученики, охват учений составил свыше 800 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.
«В ходе учений был отработан порядок эвакуации, действий сотрудников охраны, правоохранительных органов, педагогов и учащихся при обнаружении взрывного устройства и при вооружённом нападении на школу», — говорится в сообщении.Дополнительную проверку в рамках учений проходили системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и всё прочее, что обеспечивает безопасность учебных заведений.
Учения проводились более чем в 1,5 тыс. подмосковных школ.
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Лев Каштанов