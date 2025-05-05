В школах Подмосковья стартовала «Вахта памяти» с участием 20 тыс. учеников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В патриотической акции «Вахта памяти» примут участие более 20 тыс. подмосковных школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В этом году акция проводится впервые и сразу масштабном формате.
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«Более 20 тыс. школьников 8-11 классов из почти 900 образовательных организаций Подмосковья несут вахту у 1 050 памятных мест. Это мемориалы, стелы, Вечные огни и памятники. Это пример массового участия молодёжи в деле сохранения исторической памяти. Мы гордимся тем, что школьники Подмосковья берут на себя ответственную миссию стоять на посту Памяти», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.Акция проходит с 5 по 9 мая в рамках областного марафона «Наследники Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Лора Луганская