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В школах Подмосковья стартовала «Вахта памяти» с участием 20 тыс. учеников

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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В патриотической акции «Вахта памяти» примут участие более 20 тыс. подмосковных школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В этом году акция проводится впервые и сразу масштабном формате.
«Более 20 тыс. школьников 8-11 классов из почти 900 образовательных организаций Подмосковья несут вахту у 1 050 памятных мест. Это мемориалы, стелы, Вечные огни и памятники. Это пример массового участия молодёжи в деле сохранения исторической памяти. Мы гордимся тем, что школьники Подмосковья берут на себя ответственную миссию стоять на посту Памяти», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Акция проходит с 5 по 9 мая в рамках областного марафона «Наследники Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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#9 мая
С жителями Воскресенска провели беседы о противодействии телефонным мошенникам
05 мая 2025, 11:46

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактические беседы, направленные на противодействие телефонным и кибермошенникам, провела с жителями Воскресенска сотрудница местной полиции, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Беседы проводились прямо на улицах. Сотрудница полиции рассказывала жителям о приёмах и уловках, которые используют мошенники, а также напомнила о том, что ни в коем случае нельзя пускать в свой дом посторонних людей и отдавать им деньги, под какими бы предлогами они их ни вымогали», — говорится в сообщении.
Все участники бесед получили тематические памятки, в которых также указаны контакты дежурных частей полиции.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске задержали мигранта, который стал курьером телефонных мошенников и принял участие в двух преступлениях.

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#мошенники
#мвд московской области
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В Подмосковье гость во время застолья несколько раз ударил хозяина ножом
05 мая 2025, 11:31

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на жителя посёлка Развилка Ленинского городского округа, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«В правоохранительные органы обратились жители одного из многоквартирных домов в Развилке. Они рассказали, что от соседей доносятся крики. Прибывшие по вызову росгвардейцы установили, что проблемы возникли у компании во время алкогольного застолья. Между хозяином и гостем произошёл конфликт, и гость схватил нож и несколько раз ударил им оппонента», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии передали нападавшего полиции для дальнейшего разбирательства, а потерпевший, находившийся без сознания, был госпитализирован.

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#нападение
#криминал
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#происшествие
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Подмосковный травматолог рассказал, как защитить ребёнка во при поездке в машине
05 мая 2025, 11:15

Фото: iStock / LightFieldStudios

Самые частые травмы у детей, попавших в ДТП, – черепно-мозговые, а также травмы позвоночника, грудной клетки и живота. Именно поэтому важно использовать в автомобилях детские кресла, заявил главврач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.
«Характер зависит от силы удара в момент аварии и от того, насколько правильно был пристёгнут ребенок. Автокресла помогают снизить риск детского травматизма и уберечь жизнь маленьких пассажиров. Они имеют боковую защиту для головы и шеи, что позволяет смягчить силу удара и защитить от осколков. Чтобы малыш не выскользнул из автокресла, плечевые ремни должны быть надежно зафиксированы и не касаться шеи», - объяснил Григорьев, слова которого привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Он добавил, что использовать люльку от прогулочной коляски вместо автокресла – плохая идея, так как её нельзя зафиксировать в салоне машины. Другая ошибка – перевозка детей на руках. При столкновении вес пассажиров возрастает в несколько раз. В такой ситуации нельзя удержать ребёнка.

Александр Григорьев также посоветовал не забывать, что дети берут пример со взрослых, поэтому нужно обязательно пристегивайтесь самим.

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Глава Подольска поздравил победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников
05 мая 2025, 10:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Пять победителей и 20 призёров Всероссийской олимпиады школьников из Подольска получили поздравления от главы городского округа Григория Артамонова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Завершилась Всероссийская олимпиада школьников. Её итоги впечатляют: пять победителей и 20 призеров. Значительно лучше, чем в прошлом году. За этим успехом стоят тысячи часов учебы, талант, настойчивость и поддержка наставников. Поздравляю ребят, педагогов, родителей и все школы, принявшие участие в этом интеллектуальном марафоне», — сказал Григорий Артамонов.
Всего в этом учебном году участниками Всероссийской олимпиады школьников стали более тысячи ребят из 9-11 классов подольских школ — на четверть больше, чем годом ранее.

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#григорий артамонов
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В Подмосковье упростили подачу заявок на IT-гранты
05 мая 2025, 10:38

Фото: istockphoto.com/simpson33

Подать заявку на грант для подмосковных IT-компаний и производителей компьютерной техники через региональный портал госуслуг стало проще благодаря подключению «умных сервисов», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Услуга по подаче заявок на IT-гранты оптимизирована за счёт подключения сервисов, которые помогают быстро заполнить реквизиты банка, а также подсказывают дату начала нового этапа отбора заявок, если в момент подачи выясняется, что сейчас эта возможность закрыта», — объяснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Она напомнила, что грант IT-компании могут получить при приёме в штат не менее пяти человек.

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