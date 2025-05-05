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Исторический фестиваль «Огненная дуга» собрал в Ступине 200 реконструкторов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Реконструкторы из России и Белорусии показали на поле близ Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря эпизод Грацко-Амштеттинской наступательной операции во время фестиваля «Огненная дуга». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Ступино.
Во время этой операции в годы Великой Отечественной войны войска 3-го Украинского фронта подавляли очаги сопротивления немецких войск, стремившихся прорваться в американскую зону.

Фестиваль в 19-й раз прошёл в преддверии Дня Победы по инициативе администрации округа и Московской областной благотворительной общественной организации «Военно-исторический мемориальный комплекс «Победа».
«Нужно знать свою историю. Такие мероприятия наглядно показывают подрастающему поколению, как всё происходило на самом деле. В год 80-летия Великой Победы, и Год защитника Отечества такие реконструкции особенно важны и значимы», – сказала педагог Ступинского техникума им. А.Т. Туманова, депутат Анна Россихина.
Постановочный бой перенес зрителей в Австрию весны 1945 года. Несмотря на подписание Акта о капитуляции Германии, там продолжались ожесточённые бои.

В реконструкции были задействованы макеты военной техники эпохи Второй мировой войны – артиллерия, автомобили, мотоциклы, танки и даже самолёт.

После боя взрослые и дети могли сфотографироваться с участниками реконструкции, техникой и макетами оружия.

В мероприятии участвовали более 200 реконструкторов из 39 военно-исторических клубов, представляющих 11 регионов России и Белоруссии.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Фестиваль посетили около 8 тыс. жителей и гостей округа. Среди них ступинские ветераны, представители депутатского корпуса, волонтёрских объединений, студенты и школьники. Гостем мероприятия стал советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа Вадим Андреев.
«Для меня самое дорогое из моей военной фильмографии – лента «Батальоны просят огня». Картина вошла в классику советского и российского кино, а снималась она к 40-летию Победы в 1984 году. Тогда не было компьютерной графики, было задействовано много военной техники, всё снимали вживую», – поделился Андреев.
Перед посетителями фестиваля выступил вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня». Волонтёры провели акцию «Георгиевская лента».

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#подмосковье
#московская область
У жителя Сергиева Посада нашли около 5 килограммов наркотиков
05 мая 2025, 16:26

Фото: пресс-служба istockphoto.com/Dolores Preciado

Почти пять килограммов марихуаны обнаружили полицейские у 36-летнего безработного жителя Сергиева Посада, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Обыски проводились по двум адресам: месту регистрации и месту проживания мужчины. В результате были изъяты 13 кустов конопли, пластиковые контейнеры с растительным веществом, канистры с удобрением, фитолампа, вентилятор, вытяжка, воздушный фильтр, весы и упаковочные материалы», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что растительное вещество в контейнерах является марихуаной общим весом 600 граммов, а вес конопли составил свыше четырёх килограммов.

Владельца марихуаны задержали, против него завели уголовное дело по двум статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

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Эндоскописты Центра Рошаля достали из желудка девочки ложку
05 мая 2025, 15:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка девочки 15-сантиметровую ложку. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар поступила 14-летняя школьница, которая случайно проглотила ложку. Ею она пыталась достать кусок яблока, застрявший в горле. Врачи оперативно провели обзорную рентгенографию органов брюшной полости и подтвердили наличие инородного тела.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Девочку отправили в хирургическое отделение. Во время операции врачи с помощью видеоскопа осмотрели пищевод и желудок пациентки.
«15-сантиметровая ложка стояла в распорку, тонкой частью упираясь в стенку желудка, а широкой – уходя в луковицу двенадцатиперстной кишки. Эндоскопической петлей мы извлекли ложку, а затем эндоскопическими щипцами типа «крысиный зуб» протянули её до глотки. Далее хирургическим зажимом полностью извлекли инородное тела. Операция длилась около часа и прошла успешно», – рассказала врач-эндоскопист Дарья Степаненко.
Как предупредила специалист, при длительном нахождении металлического инородного тела в желудке могут возникнуть такие серьёзные осложнения, как пролежень, перфорация стенки желудка или непроходимость. К счастью, девочке повезло – ложка не успела причинить вред организму. Сейчас пациентка уже выписана домой.

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Подмосковный бегун Никитин стал призёром чемпионата России по марафону
05 мая 2025, 15:57

Владимир Никитин (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Представитель Московской области Владимир Никитин завоевал серебряную медаль на чемпионате России по марафонскому бегу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Владимир Никитин является 29-кратным чемпионом России по бегу, но на марафонскую дистанцию он вышел впервые. Его результат составил 2 часа 9 минут и 55 секунд, что обеспечило Никитину место турнира», — говорится в сообщении.
Владимир Никитин заявил, что собирается продолжить участие в марафонских забегах.

«Думаю, что это не последний мой марафон. Хочется сказать спасибо всем, кто был сегодня со мной. Особенная благодарность моей семье, любимой жене и дочке. И, конечно, отдельное спасибо моему тренеру Николаю Васильевичу Суворову», — сказал спортсмен.
Первое и третье места чемпионата заняли столичные бегуны.

Чемпионат России по марафонскому бегу проходил 4 мая в Казани. Участие в турнире приняли 35 тысяч человек.

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#подмосковье
#московская область
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Свыше 29 тыс. подмосковных ветеранов с начала года прошли диспансеризацию
05 мая 2025, 15:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области диспансеризацию прошли более 29 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В регионе ветеранам войны и приравненным к ним лицам по льготам, проводят диспансеризацию или профилактический осмотр в подмосковных медучреждениях.

«Если пациент не может сам добраться до поликлиники, к нему направляют бригаду медиков для проведения профосмотра или организуют транспорт до медучреждения. Всего с начала года диспансеризацию прошли более 29 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Свыше 4,2 тыс. из них получили медицинскую помощь на дому», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Как напомнили в пресс-службе, пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого нужно обратиться в медицинское учреждение с паспортом и полисом ОМС. Записаться на осмотр можно также на региональном портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот «Денис» в Telegram.

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#максим забелин
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#великая отечественная война
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года починили более 2,5 тыс. качелей
05 мая 2025, 15:38

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более двух с половиной тысяч качелей, расположенных на детских игровых площадках, починили в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«С начала 2025 года сотрудники коммунальных служб и управляющие компании Подмосковья привели в порядок свыше 2,5 тыс. качелей на детских площадках. Больше всего работ провели в городском округе Красногорск, где починили более 230 качелей. На втором месте по этому показателю Подольск, где привели в порядок 160 качелей. А замыкает топ-3 Одинцовский округ, где починили 117 качелей», — говорится в сообщении.
Неисправности на детских площадках выявляются с помощью камер системы «Безопасный регион» и мобильных комплексов, оснащённых искусственным интеллектом.

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