Исторический фестиваль «Огненная дуга» собрал в Ступине 200 реконструкторов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Реконструкторы из России и Белорусии показали на поле близ Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря эпизод Грацко-Амштеттинской наступательной операции во время фестиваля «Огненная дуга». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Ступино.
Во время этой операции в годы Великой Отечественной войны войска 3-го Украинского фронта подавляли очаги сопротивления немецких войск, стремившихся прорваться в американскую зону.
Фестиваль в 19-й раз прошёл в преддверии Дня Победы по инициативе администрации округа и Московской областной благотворительной общественной организации «Военно-исторический мемориальный комплекс «Победа».
В реконструкции были задействованы макеты военной техники эпохи Второй мировой войны – артиллерия, автомобили, мотоциклы, танки и даже самолёт.
После боя взрослые и дети могли сфотографироваться с участниками реконструкции, техникой и макетами оружия.
В мероприятии участвовали более 200 реконструкторов из 39 военно-исторических клубов, представляющих 11 регионов России и Белоруссии.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Фестиваль посетили около 8 тыс. жителей и гостей округа. Среди них ступинские ветераны, представители депутатского корпуса, волонтёрских объединений, студенты и школьники. Гостем мероприятия стал советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа Вадим Андреев.
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Фестиваль в 19-й раз прошёл в преддверии Дня Победы по инициативе администрации округа и Московской областной благотворительной общественной организации «Военно-исторический мемориальный комплекс «Победа».
«Нужно знать свою историю. Такие мероприятия наглядно показывают подрастающему поколению, как всё происходило на самом деле. В год 80-летия Великой Победы, и Год защитника Отечества такие реконструкции особенно важны и значимы», – сказала педагог Ступинского техникума им. А.Т. Туманова, депутат Анна Россихина.Постановочный бой перенес зрителей в Австрию весны 1945 года. Несмотря на подписание Акта о капитуляции Германии, там продолжались ожесточённые бои.
В реконструкции были задействованы макеты военной техники эпохи Второй мировой войны – артиллерия, автомобили, мотоциклы, танки и даже самолёт.
После боя взрослые и дети могли сфотографироваться с участниками реконструкции, техникой и макетами оружия.
В мероприятии участвовали более 200 реконструкторов из 39 военно-исторических клубов, представляющих 11 регионов России и Белоруссии.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Фестиваль посетили около 8 тыс. жителей и гостей округа. Среди них ступинские ветераны, представители депутатского корпуса, волонтёрских объединений, студенты и школьники. Гостем мероприятия стал советский и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа Вадим Андреев.
«Для меня самое дорогое из моей военной фильмографии – лента «Батальоны просят огня». Картина вошла в классику советского и российского кино, а снималась она к 40-летию Победы в 1984 году. Тогда не было компьютерной графики, было задействовано много военной техники, всё снимали вживую», – поделился Андреев.Перед посетителями фестиваля выступил вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня». Волонтёры провели акцию «Георгиевская лента».
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Лора Луганская