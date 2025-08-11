Антон Макаров из группы «Диктофон» станет хедлайнером фестиваля в Раменском

11 августа 2025, 15:12

Видео: Раменский медиацентр

16 и 17 августа на лесной поляне Боровского кургана в Раменском муниципальном округе состоится семейный музыкальный фестиваль «Засветись!». Хедлайнером выступит лидер популярной группы «Диктофон» Антон Макаров, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Главными участниками фестиваля станут воспитанники рок-школы Павла Мельникова – дети от пяти лет и взрослые, исполняющие авторские композиции. Макаров выступит с группой «Суббота», состоящей из школьников. Они исполнят песню «Космонавт».

«Эта самая простая песня. Она звучит буквально на трех аккордах и в мажорной гармонии, с простым текстом и мелодией. Думаю, что начать с неё обучение проще и логичнее», – пояснил музыкант выбор композиции.