Антон Макаров из группы «Диктофон» станет хедлайнером фестиваля в Раменском
Видео: Раменский медиацентр
16 и 17 августа на лесной поляне Боровского кургана в Раменском муниципальном округе состоится семейный музыкальный фестиваль «Засветись!». Хедлайнером выступит лидер популярной группы «Диктофон» Антон Макаров, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Главными участниками фестиваля станут воспитанники рок-школы Павла Мельникова – дети от пяти лет и взрослые, исполняющие авторские композиции. Макаров выступит с группой «Суббота», состоящей из школьников. Они исполнят песню «Космонавт».
«Эта самая простая песня. Она звучит буквально на трех аккордах и в мажорной гармонии, с простым текстом и мелодией. Думаю, что начать с неё обучение проще и логичнее», – пояснил музыкант выбор композиции.Сингл «Космонавт» был выпущен несколько лет назад в исполнении «Диктофона» вместе с Найком Борзовым.
Помимо концертной программы, гостей ждут ярмарка, творческие мастерские, спортивные соревнования и экскурсия по кургану. Вечером запланированы фаер-шоу и встречи у костра.
Организатор фестиваля Павел Мельников приглашает семьи с детьми. Концертная программа начнётся 16 августа в 14 часов, собираться можно с полудня. Участники могут приехать с палатками для ночёвки.