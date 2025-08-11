Раменский парк приглашает гостей на танцы, йогу и мастер-классы

11 августа 2025, 15:00

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Спортивные и творческие занятия, а также развлекательные мероприятия будут проводить в Раменском парке с 12 по 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.