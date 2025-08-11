Раменский парк приглашает гостей на танцы, йогу и мастер-классы
Спортивные и творческие занятия, а также развлекательные мероприятия будут проводить в Раменском парке с 12 по 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Во вторник, 12 августа, юных гостей парка ждут на площадке «Лира» — там в 16:00 будут устраивать подвижные игры. А в 16:45 начнётся мастер-класс «Мастерим своими руками».
15 августа на площадке «Лира» состоятся весёлые страты для детей и анимационная программа «Юные исследователи», посвящённая Дню археолога.
В субботу, 16 августа, утром всех желающих ждёт на баскетбольной площадке клуб «Активное долголетие»: там в 8:30 стартует танцевальное занятие. Кроме того, в 10:00 на Исторической аллее начнётся мастер-класс по гавайским танцам. А в 21:00 на площадке «Лира» будут показывать фильм «Гиганты Ла-Манша».
Самым насыщенным днём в парке станет воскресенье, 17 августа. В 10 утра на площадке «Лира» начнётся урок зумбы, а на поляне у площадки «амфитеатр» — занятие йогой. Кроме того, до конца дня на площадке «Лира» будут проходить спортивная программа, творческий мастер-класс, а также молодёжные танцы и танцы в ретро-стиле.
