День физкультурника в Раменском отметили на стадионе спортшколы «Авангард»

11 августа 2025, 14:55

Фото: Юрий Ермаков

Жители Раменского муниципального округа вышли на стадионы и спортплощадки в День физкультурника. Они приняли участия в праздничных мероприятиях, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Спортивные мероприятия прошли в поддержку Стратегии развития физической культуры и спорта в России, утверждённой правительством в 2020 году на 10 лет.

«Председатель Совета депутатов Раменского муниципального округа Юрий Ермаков посетил главные площадки празднования. В местном парке он открыл массовый забег для участников проекта «5 вёрст». А основной площадкой Дня физкультурника в округе стал стадион Ильинской спортшколы «Авангард». Спортсмены и тренеры получили благодарственные письма Совета депутатов», – рассказали в администрации.