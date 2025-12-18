В Подмосковье растёт выпуск мясной продукции благодаря модернизации
Предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья демонстрируют рост производственных показателей благодаря внедрению современных технологий и запуску новых мощностей. В частности, в прошлом году на «Мясокомбинате Клинский» ввели в эксплуатацию автоматизированный цех мясной нарезки, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
После запуска нового подразделения объем производства увеличился в два раза — до 500 тонн продукции в месяц, что соответствует 6 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволила создать более 100 рабочих мест. В настоящее время на предприятии продолжается расширение мощностей по выпуску сосисочной продукции. Ожидается, что это позволит увеличить объемы в данном сегменте почти на 30 процентов. По завершении программы модернизации в 2027 году совокупный объем инвестиций достигнет 2,8 млрд рублей, а численность персонала возрастет до 160 человек.
«Мясокомбинат Клинский» является ключевой производственной площадкой Группы «ПРОДО» и входит в число ведущих предприятий Центрального федерального округа по выпуску колбасных изделий и мясных деликатесов. Ежегодно здесь производится свыше 150 наименований продукции общим объемом около 35 тыс. тонн.
Регион занимает второе место в стране по производству колбасных изделий, включая продукцию для детского питания. По прогнозам, по итогам 2025 года объем выпуска в Подмосковье достигнет почти 293 тыс. тонн. Реализация инвестиционных проектов способствует укреплению позиций региона в отрасли, созданию новых рабочих мест и обеспечению потребителей качественной продукцией.
