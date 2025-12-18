В Подмосковье растёт выпуск мясной продукции благодаря модернизации

18 декабря 2025, 17:13

оригинал Фото: istockphoto / lenakorzh

Предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья демонстрируют рост производственных показателей благодаря внедрению современных технологий и запуску новых мощностей. В частности, в прошлом году на «Мясокомбинате Клинский» ввели в эксплуатацию автоматизированный цех мясной нарезки, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.