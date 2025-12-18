Житель Подмосковья оборудовал в своём коттедже теплицу для конопли

18 декабря 2025, 17:06

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Теплицу для выращивания конопли обустроил 33-летний житель Московской области в своём коттедже в деревне Артёмово Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Полицейские обнаружили в одной из комнат частного дома парник с тепловыми лампами, вентиляцией и системой полива.





«При обыске из коттеджа изъяли шесть кустов конопли, электронные весы, упаковочный материал, вакууматор и коробки с растительным веществом. Экспертиза показала, что вещество является марихуаной. Общий вес наркотика составил 400 граммов», — говорится в сообщении.