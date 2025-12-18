Достижения.рф

Продвигать продукцию подмосковным фермерам помогут агроагрегаторы

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Продвигать продукцию фермерам Московской области будут помогать агроагрегаторы. Соответствующий закон приняли на заседании депутаты Мособлдумы.



В Подмосковье действуют более 800 крестьянских фермерских хозяйств. Их главная проблема – продажа собственной продукции.

«Закрепляя понятие агроагрегаторов в законодательстве, мы даём фермерам дополнительную поддержку, поскольку такие организации будут помогать им реализовывать свою продукцию. Агроагрегаторы – это центры реализации фермерской продукции для поисков дополнительных механизмов её сбыта», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
В то же время, по словам депутата, предусмотрены и областные меры поддержки для самих агроагрегаторов. Они смогут претендовать, например, на доступ к кредитам на льготных условиях.

Согласно новому закону, у фермеров появится больше возможностей сбывать продукцию через посредников – агроагрегаторы.
Лора Луганская

