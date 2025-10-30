Аппарат омбудсмена Подмосковья Фаевской будет сотрудничать с таможенниками
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и начальник Центрального таможенного управления Александр Иофик подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Наша задача – обеспечивать условия, при которых каждый гражданин сможет воспользоваться своими правами. Сегодняшний шаг позволяет ЦТУ и институту уполномоченного объединить ресурсы для более эффективной защиты людей. Соглашение поможет оперативно обмениваться информацией, вырабатывать решения и помогать людям в конкретных ситуациях. Нет стандартных вопросов, на которые можно ответить шаблонно. Каждый случай уникален и рассматривается индивидуально. Ни одна жалоба и обращение не останутся без внимания», – отметила Фаевская.Соглашение направлено на защиту прав, свобод и законных интересов граждан в Подмосковье.
«Сегодня мы сделали важный шаг, который откроет для таможенников новые возможности. Наши сотрудники должны чувствовать, что мы открыты и готовы помогать в защите их прав. Я вижу большой потенциал в объединении наших усилий. В управлении создадут рабочие группы, которые займутся практической реализацией договорённостей», – подчеркнул Иофик.Согласно документу, стороны будут обмениваться информацией о нарушениях прав граждан в таможенной сфере, заниматься правовым просвещением, создавать рабочие группы и проводить совместные мероприятия.