Аппарат омбудсмена Подмосковья Фаевской будет сотрудничать с таможенниками

30 октября 2025, 21:32

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и начальник Центрального таможенного управления Александр Иофик подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного омбудсмена.







«Наша задача – обеспечивать условия, при которых каждый гражданин сможет воспользоваться своими правами. Сегодняшний шаг позволяет ЦТУ и институту уполномоченного объединить ресурсы для более эффективной защиты людей. Соглашение поможет оперативно обмениваться информацией, вырабатывать решения и помогать людям в конкретных ситуациях. Нет стандартных вопросов, на которые можно ответить шаблонно. Каждый случай уникален и рассматривается индивидуально. Ни одна жалоба и обращение не останутся без внимания», – отметила Фаевская.

«Сегодня мы сделали важный шаг, который откроет для таможенников новые возможности. Наши сотрудники должны чувствовать, что мы открыты и готовы помогать в защите их прав. Я вижу большой потенциал в объединении наших усилий. В управлении создадут рабочие группы, которые займутся практической реализацией договорённостей», – подчеркнул Иофик.