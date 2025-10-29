Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела встречу по правам находящихся под стражей
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела рабочую встречу с председателем Мособлсуда Алексеем Харламовым. Темой разговора стало обеспечение прав людей, находящихся под стражей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
Особое внимание участники встречи уделили необходимости улучшить условия содержания заключённых, которых доставили в суд для участия в заседаниях.
«В результате встречи мы договорились о разработке совместных инициатив, направленных на улучшение ситуации с правами находящихся под стражей людей», — сказала Ирина Фаевская.Она также поблагодарила Алексея Харламова за понимание и плодотворное сотрудничество.
Обратиться за помощью к омбудсмену Московской области можно через его официальный сайт, через МФЦ или написать письмо по адресу: Московская область, Одинцовский городской округа, деревня Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, дом №1, корпус А. Индекс 143082.