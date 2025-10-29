Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела встречу по правам находящихся под стражей

29 октября 2025, 12:43

оригинал Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела рабочую встречу с председателем Мособлсуда Алексеем Харламовым. Темой разговора стало обеспечение прав людей, находящихся под стражей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.





Особое внимание участники встречи уделили необходимости улучшить условия содержания заключённых, которых доставили в суд для участия в заседаниях.





«В результате встречи мы договорились о разработке совместных инициатив, направленных на улучшение ситуации с правами находящихся под стражей людей», — сказала Ирина Фаевская.