Команду подмосковного омбудсмена Фаевской пополнили ещё два помощника

09 октября 2025, 20:29

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В команде помощников на общественных началах омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской появились ещё два человека. Правозащитник вручила удостоверения Лилии Гордон и Артёму Липагину, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.







«Помощники омбудсмена на общественных началах – это очень ответственные и неравнодушные люди. В разных городских округах Подмосковья в нашем государственном органе работают более 20 таких помощников. Эти люди помогают жителям на местах, проводят консультации, помогают решать различные вопросы. Работа требует настоящей преданности делу защиты прав граждан. Очень рада, что наша команда стала больше», – сказала Фаевская.