Команду подмосковного омбудсмена Фаевской пополнили ещё два помощника
В команде помощников на общественных началах омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской появились ещё два человека. Правозащитник вручила удостоверения Лилии Гордон и Артёму Липагину, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Помощники омбудсмена на общественных началах – это очень ответственные и неравнодушные люди. В разных городских округах Подмосковья в нашем государственном органе работают более 20 таких помощников. Эти люди помогают жителям на местах, проводят консультации, помогают решать различные вопросы. Работа требует настоящей преданности делу защиты прав граждан. Очень рада, что наша команда стала больше», – сказала Фаевская.
В пресс-службе жителям региона напомнили, что, если их права нарушают, они могут направить жалобу или обращение Ирине Фаевской через МФЦ, с использованием в формы «Обратиться к уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья.
Можно также направить письмо Почтой России по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.