Омбудсмен Подмосковья Фаевская поздравила долголетов с Днём пожилого человека

02 октября 2025, 19:50

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская приняла участие в празднике «Живи ярко!» в Мытищах. Она поздравила участников клуба «Активное долголетие» с Днём пожилого человека, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.





Мероприятие объединило более 800 подмосковных долголетов.

«Сегодня прекрасный повод выразить вам благодарность за пример активной жизненной позиции для новых поколений. Мои помощники на общественных началах запланировали в разных муниципалитетах Подмосковья мероприятия по повышению правовой грамотности в клубах «Активное долголетие». А члены нашего Молодёжного совета проведут серию встреч на тему мошенничества, которая, к сожалению, всё актуальнее. Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди», – обратилась к присутствующим Фаевская.