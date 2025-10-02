Омбудсмен Подмосковья Фаевская поздравила долголетов с Днём пожилого человека
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская приняла участие в празднике «Живи ярко!» в Мытищах. Она поздравила участников клуба «Активное долголетие» с Днём пожилого человека, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
Мероприятие объединило более 800 подмосковных долголетов.
«Сегодня прекрасный повод выразить вам благодарность за пример активной жизненной позиции для новых поколений. Мои помощники на общественных началах запланировали в разных муниципалитетах Подмосковья мероприятия по повышению правовой грамотности в клубах «Активное долголетие». А члены нашего Молодёжного совета проведут серию встреч на тему мошенничества, которая, к сожалению, всё актуальнее. Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди», – обратилась к присутствующим Фаевская.
Для проведения просветительских мероприятий сотрудники аппарата омбудсмена подготовили обзор нововведений в законодательстве в области гражданских, социальных, жилищных, земельных и других прав граждан, которые затрагивают и права пожилых людей.