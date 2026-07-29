Аппараты Мособлдумы и Заксобрания Нижегородской области будут сотрудничать

29 июля 2026, 17:57

оригинал Фото: медиасток.рф

Соглашение о сотрудничестве аппаратов Мособлдумы и Законодательного Собрания Нижегородской области подписали их руководители Артур Шенкао и Максим Ребров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного парламента.





Подписание состоялось в Нижнем Новгороде. Представитель Московской области Шенкао заявил, что у коллег можно перенять много полезного, и особо отметил функциональность официального сайта Заксобрания. А его коллега Ребров высоко оценил открытый Мособлдумой контакт-центр.





«Мы видим для себя огромный потенциал для совместной работы. Многие из направлений, такие как цифровизации, организация принципов бережливого управления, повышение эффективности труда сотрудников предоставляют для нас интерес, потому что все это напрямую влияет на работу законодателей», — сказал Шенкао.