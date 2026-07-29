В Котельниках 1 августа пройдёт единый день диспансеризации
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
В субботу, 1 августа, жители Котельников смогут бесплатно пройти диспансеризацию. Обследование проведут с 9:00 до 12:00 в поликлинике на улице Кузьминской, 7Б, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Пройти обследование могут пациенты, прикреплённые к поликлинике по месту жительства. Для этого понадобятся полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Медики рекомендуют приходить натощак. Врач-терапевт Котельниковской поликлиники Гюльнар Ахундова отметила, что диспансеризация помогает получить полную картину состояния здоровья и выявить возможные заболевания на ранней стадии.
«Например, стандартный анализ крови способен выявить повышенный уровень глюкозы. Это не всегда означает диабет, но служит сигналом: стоит проконсультироваться с эндокринологом и оценить риски. Аналогично повышенный холестерин — один из значимых факторов развития атеросклероза, который может стать причиной инфаркта или инсульта», — отметила она.По её словам, даже стандартный анализ крови позволяет обнаружить повышенный уровень глюкозы или холестерина. Такие показатели не всегда говорят о наличии заболевания, однако служат поводом для дополнительного обследования и консультации профильных специалистов. Если врачи выявят отклонения, пациенту назначат необходимые исследования и определят дальнейшую тактику наблюдения или лечения.
В поликлинике напомнили, что единые дни диспансеризации проводят дважды в месяц, чтобы работающим жителям было удобнее пройти обследование. Заключительный этап — консультацию терапевта — при необходимости можно получить дистанционно с помощью телемедицины. Кроме того, пройти диспансеризацию можно в любой будний день.