Мосавтодор очистил знаки и остановки от граффити в девяти округах
Специалисты Мосавтодра продолжают обследовать региональные дороги в рамках летнего содержания. Во время работ они очистили дорожные знаки и остановочные павильоны от граффити и незаконной рекламы на 12 дорогах в девяти городских округах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В посёлке Красково городского округа Люберцы специалисты убрали вандальные надписи с остановочного павильона на Красковском шоссе и сняли незаконную рекламу с остановки на улице Карла Маркса. В городском округе Коломна дорожные службы очистили знаки в селе Нижнее Хорошово от рекламных объявлений, а остановку на улице Девичье Поле — от граффити. В Ногинске работы выполнили на остановочном павильоне на улице Советской Конституции и дорожных знаках на улице Текстилей.
Кроме того, граффити устранили на остановках на проспекте Мира во Фрязине и на Советском проспекте в Ивантеевке. Незаконную рекламу убрали с дорожных знаков на проспекте Королёва в Королёве и на дороге в селе Старое городского округа Ступино. Также специалисты очистили остановки на Можайском шоссе в деревне Малые Вязёмы Одинцовского городского округа и на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха.
Актуальную информацию о дорогах и работе транспорта в Подмосковье публикуют в официальном канале региона в MAX.
Кроме того, граффити устранили на остановках на проспекте Мира во Фрязине и на Советском проспекте в Ивантеевке. Незаконную рекламу убрали с дорожных знаков на проспекте Королёва в Королёве и на дороге в селе Старое городского округа Ступино. Также специалисты очистили остановки на Можайском шоссе в деревне Малые Вязёмы Одинцовского городского округа и на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха.
Актуальную информацию о дорогах и работе транспорта в Подмосковье публикуют в официальном канале региона в MAX.