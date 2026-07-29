Мосавтодор очистил знаки и остановки от граффити в девяти округах

29 июля 2026, 17:29

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодра продолжают обследовать региональные дороги в рамках летнего содержания. Во время работ они очистили дорожные знаки и остановочные павильоны от граффити и незаконной рекламы на 12 дорогах в девяти городских округах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





