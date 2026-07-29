В финал конкурса «Большая перемена» прошли более 30 подмосковных школьников

29 июля 2026, 17:26

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33 школьника из Московской области вышли в финал седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников пятых-седьмых классов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.





Конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом Движения Первых. Там оцениваются не академические знания, а творческое мышление, умение работать в команде, находить нестандартные решения, а также организаторские способности.





«Финал проходит в Красноярске, он стартовал 29 июля и продлится до 4 августа. Всего за победу сражаются 800 школьников. В программе мероприятия командообразующие тренинги, интерактивные лекции, мастер-классы, деловые игры и встречи с экспертами в сферах креативных индустрий, науки, образования, медиа и спорта», — говорится в сообщении.