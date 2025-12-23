Аппараты УЗИ подмосковного предприятия испытали в полевых условиях

23 декабря 2025, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Портативные аппараты для ультразвуковых исследований подмосковного производителя «ЕЛС-МЕД» прошли испытания в полевых условиях. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Компания «ЕЛС-МЕД» является резидентом особой экономической зоны «Дубна». Тестирование проводили для оценки работоспособности оборудования при чрезвычайных ситуациях и в боевых условиях.

«Наши аппараты проверяли по нескольким параметрам. Прежде всего, это компактность, скорость развёртывания, подключения и получения корректных данных. Кроме того, экраны аппаратов должны быть оснащены антибликовым покрытием, а чехол должен быть противоударным. Испытания показали соответствие аппаратов всем требованиям», – рассказал гендиректор ООО «ЕЛС-МЕД» Евгений Хрипко.

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

«Сегодня компания «ЕЛС-МЕД» разрабатывает и собирает медицинское оборудование на арендованных площадях в ОЭЗ «Дубна». Фактический объём инвестиций компании в проект составляет 60 млн рублей», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьевна.