Аппараты УЗИ подмосковного предприятия испытали в полевых условиях
Портативные аппараты для ультразвуковых исследований подмосковного производителя «ЕЛС-МЕД» прошли испытания в полевых условиях. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания «ЕЛС-МЕД» является резидентом особой экономической зоны «Дубна». Тестирование проводили для оценки работоспособности оборудования при чрезвычайных ситуациях и в боевых условиях.
«Наши аппараты проверяли по нескольким параметрам. Прежде всего, это компактность, скорость развёртывания, подключения и получения корректных данных. Кроме того, экраны аппаратов должны быть оснащены антибликовым покрытием, а чехол должен быть противоударным. Испытания показали соответствие аппаратов всем требованиям», – рассказал гендиректор ООО «ЕЛС-МЕД» Евгений Хрипко.В начале этого года две портативные ультразвуковые системы компании внесли в Реестр российской промышленной продукции, а также в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.
«Сегодня компания «ЕЛС-МЕД» разрабатывает и собирает медицинское оборудование на арендованных площадях в ОЭЗ «Дубна». Фактический объём инвестиций компании в проект составляет 60 млн рублей», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьевна.Она добавила, что компания вносит существенный вклад в технологический суверенитет страны в сфере медицинского оборудования.