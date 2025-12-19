В Подмосковье усовершенствовали ингалятор для терапии астмы
Фармацевтическое предприятие «ПСК Фарма», расположенное в Дубне, усовершенствовало свой флагманский продукт: ингалятор для терапии бронхиальной астмы и ХОБЛ. Теперь он оснащён счётчиком доз. Об этом сообщает пресс-служба Мининвества Московской области.
В компании отметили, что эта инновация поможет пациентам чётко следовать назначенной схеме лечения и всегда знать, сколько лекарства ещё осталось.
«Повышение доступности качественных и эффективных препаратов для терапии бронхиальной астмы и ХОБЛ — задача высокой социальной значимости», — отметила гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.Действующими веществами в ингаляторе, который теперь будет выпускаться в модернизированной форме, являются будесонид и формотерол.