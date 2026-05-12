Апрель принёс рост спроса во всех главных категориях молочного рынка Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области в апреле вырос спрос на молочную продукцию. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.





Так, объём продаж сливочного масла стал почти на 7,9% выше предыдущего показателя. Молоко и кефир продемонстрировали рост объёма реализации на 2,3%. Рост продажи сметаны составил 6%, сыра – 4,5%, творога – 4%.

«Одним из факторов роста продаж в апреле стала Пасха. В этот период люди чаще покупали молочные продукты для выпечки куличей и приготовления творожной пасхи. Это увеличило спрос на молоко, масло, творог и другие товары», – отметили в Минсельхозпроде Московской области.