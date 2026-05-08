Представители подмосковного АПК поборются за Национальную премию «Агролидер»

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Открылся очередной сезон Национальной премии «Агролидер». В этом году премия вышла на новый уровень благодаря увеличению числа номинаций, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Теперь наряду с такими традиционными категориями, как растениеводство, животноводство, производство и поставки товаров и услуг для АПК, представлены номинации «Переработчики сельхозпродукции», «Агротуризм» и «Агрообразование».



Особенность премии – комплексный подход к оценке достижений. В проекте сочетаются народное голосование, профессиональная экспертная оценка и специальные номинации.

«К участию в новом сезоне приглашаются представители агропрома Московской области: сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, предприятия переработки, производители и поставщики товаров и услуг, образовательные организации, авторы проектов развития агротуризма и сельских территорий. Ещё одно новшество сезона – запуск направления «Гимн села». Это музыкальный конкурс песен о любви к малой Родине», – рассказали в пресс-службе.