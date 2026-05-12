Виталий Мосин возглавил Минсельхозпрод Московской области
Виталий Владимирович Мосин назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Мосин назвал Подмосковье одним из привлекательных для инвесторов и динамично развивающихся регионов в сфере агропрома. Он отметил, что основой сельхозпроизводства выступает земля, а её эффективное вовлечение в оборот и рациональное использование напрямую определяют результативность отрасли.
«Отдельное внимание уделяется развитию торгово-сбытовой инфраструктуры. Регион последовательно переходит к современным форматам, повышая удобство потребителей и прозрачность работы рынка, в том числе за счёт трансформации нестационарной торговли в современные форматы. Наша главная задача – сохранить достигнутые темпы, нарастить показатели, продолжить поддержку фермеров и производителей, привлекать инвестиции и обеспечивать устойчивое развитие отрасли», – отметил Мосин.Как уточнили в Минсельхозпроде Московской области, в регионе действуют около 2000 сельскохозяйственных организаций и предприятий перерабатывающей промышленности, порядка 800 крестьянских и фермерских хозяйств. Торговая инфраструктура включает свыше 52 000 магазинов, около 1700 торговых центров и 8300 предприятий общепита.
Помимо этого, в Подмосковье сформировалась крупная перерабатывающая база. Регион занимает первое место в России по производству нескольких категорий продукции – сыров, мороженого, кондитерских и кисломолочных изделий. По итогам пошлого года Московская область также стала лидером по производству овощей защищённого грунта.
Продукцию региональных предприятий поставляют более чем в 80 стран.