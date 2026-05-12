Виталий Мосин возглавил Минсельхозпрод Московской области

12 мая 2026, 21:00

оригинал Виталий Мосин (Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО)

Виталий Владимирович Мосин назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.





Мосин назвал Подмосковье одним из привлекательных для инвесторов и динамично развивающихся регионов в сфере агропрома. Он отметил, что основой сельхозпроизводства выступает земля, а её эффективное вовлечение в оборот и рациональное использование напрямую определяют результативность отрасли.

«Отдельное внимание уделяется развитию торгово-сбытовой инфраструктуры. Регион последовательно переходит к современным форматам, повышая удобство потребителей и прозрачность работы рынка, в том числе за счёт трансформации нестационарной торговли в современные форматы. Наша главная задача – сохранить достигнутые темпы, нарастить показатели, продолжить поддержку фермеров и производителей, привлекать инвестиции и обеспечивать устойчивое развитие отрасли», – отметил Мосин.