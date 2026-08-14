Арбитражный суд Подмосковья отправил на ликвидацию поддельный коньяк
Завезённый импортёром в Московскую область коньяк, не соответствующий нормам, направили на уничтожение. Такое решение принял Арбитражный суд Подмосковья, сообщает пресс-служба.
Иск подало Межрегиональное управление Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по ЦФО. В ходе разбирательства экспертиза установила, что в продукции, названной коньком, содержатся спирты не виноградного происхождения.
«Это исключает возможность отнесения спиртного напитка к коньяку, вне зависимости от субъективной оценки аромата или вкуса», — отмечается в сообщении.По итогам рассмотрения дела суд назначил штраф коньячной компании, а некачественную продукцию предписал изъять из оборота и уничтожить.