Арбитражный суд Подмосковья отправил на ликвидацию поддельный коньяк

14 августа 2026, 11:08

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Завезённый импортёром в Московскую область коньяк, не соответствующий нормам, направили на уничтожение. Такое решение принял Арбитражный суд Подмосковья, сообщает пресс-служба.





Иск подало Межрегиональное управление Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по ЦФО. В ходе разбирательства экспертиза установила, что в продукции, названной коньком, содержатся спирты не виноградного происхождения.





«Это исключает возможность отнесения спиртного напитка к коньяку, вне зависимости от субъективной оценки аромата или вкуса», — отмечается в сообщении.