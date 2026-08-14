В Башкирии задержали лже-инспектора ДПС, останавливавшего автомобили
Начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов сообщил о задержании молодого человека, который в Туймазах останавливал автомобили, надев форму сотрудника ДПС, пишет РИА Новости.
На запись с самозванцем ранее обратили внимание сотрудники полиции во время мониторинга соцсетей. Ролик снял очевидец, а затем опубликовал в местном сообществе. Юноша носил светоотражающий жилет с надписью «ДПС», фуражку и пользовался жезлом регулировщика. При этом к органам внутренних дел он отношения не имел.
Полицейские установили личность нарушителя и задержали его. На 18-летнего жителя составили административный протокол за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных структур.
Севастьянов подчеркнул, что подобное поведение создает риск для участников движения. Водители обязаны выполнять законные требования инспекторов, и мошенник мог использовать доверие автомобилистов в личных целях.
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