В Башкирии задержали лже-инспектора ДПС, останавливавшего автомобили

14 августа 2026, 11:01

Фото: iStock/z1b

Начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов сообщил о задержании молодого человека, который в Туймазах останавливал автомобили, надев форму сотрудника ДПС, пишет РИА Новости.