В Серебряных Прудах по горячим следам задержали женщину, обокравшую дом
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 58-летнюю женщину, укравшую ценности из частного дома в деревне Семёнково округа Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленница увидела, что дверь в одном из домов не заперта, а хозяев нет, зашла туда, нашла в шкафу кошелёк с деньгами и золотое кольцо, забрала их и скрылась.
«Установить и задержать подозреваемую удалось по горячим следам. Она попалась недалеко от места преступления. В ходе личного досмотра у неё нашли украденное», — говорится в сообщении.Выяснилось, что у женщины уже есть судимость за кражу. Против рецидивистки завели уголовное дело и оставили под стражей до суда.
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