В Серебряных Прудах по горячим следам задержали женщину, обокравшую дом

14 августа 2026, 09:12

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 58-летнюю женщину, укравшую ценности из частного дома в деревне Семёнково округа Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, злоумышленница увидела, что дверь в одном из домов не заперта, а хозяев нет, зашла туда, нашла в шкафу кошелёк с деньгами и золотое кольцо, забрала их и скрылась.





«Установить и задержать подозреваемую удалось по горячим следам. Она попалась недалеко от места преступления. В ходе личного досмотра у неё нашли украденное», — говорится в сообщении.