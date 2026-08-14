Достижения.рф

На кладбище под Клином нашли старую миномётную мину

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас, пролежавший в земле более 80 лет, обнаружили на кладбище в деревне Фроловское округа Клин. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.



В службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили работники кладбища. Они рассказали, что наткнулись на подозрительный предмет, выкапывая могилу.

«Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали снаряд как 81-миллиметровую мину времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Специалисты поместили боеприпас в специальный контейнер, вывезли на полигон и обезвредили там, соблюдая все правила безопасности.

Ранее сообщалось, что в городе Славгород Алтайского края в многоквартирном доме взорвался газовый баллон. Пожилая хозяйка квартиры получила серьёзные травмы.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0