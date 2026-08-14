На кладбище под Клином нашли старую миномётную мину

14 августа 2026, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас, пролежавший в земле более 80 лет, обнаружили на кладбище в деревне Фроловское округа Клин. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





В службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили работники кладбища. Они рассказали, что наткнулись на подозрительный предмет, выкапывая могилу.





«Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали снаряд как 81-миллиметровую мину времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.