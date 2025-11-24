Достижения.рф

Арбитражный суд Подмосковья защитил интересы бюджета Лыткарина

оригинал Фото: Istock / e-crow

Арбитражный суд Московской области вынес важное решение по делу о неосновательном обогащении. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.



Суд встал на защиту интересов муниципального предприятия и бюджета города Лыткарино. По иску «Лыткаринской теплосети» к ООО «КрисДорСтрой» он расторг дополнительные соглашения к договорам подряда и взыскал необоснованно полученные средств более чем на 1,5 млн рублей.

«При рассмотрении дела суд установил, что стоимость работ по модернизации тепловых сетей была увеличена без каких-либо экономических или правовых оснований, а объёмы работ остались прежними. Документы, подтверждающие необходимость повышения цены, подрядчик не представил. Более того – внутренняя проверка предприятия и прокурорская проверка выявили нарушения принципов прозрачности, добросовестной конкуренции и эффективного расходования бюджетных средств», – рассказали в пресс-службе.
Суд выслушал стороны, исследовал материалы дела, оценил представленные доказательства и пришёл к выводу о неправомерности увеличения стоимости договоров. Дополнительные соглашения признали недействительными, а полученные по ним средства теперь должны быть возвращены муниципальному предприятию.

Как отметили в пресс-службе, решение свидетельствует о том, что судебная система эффективно защищает государственные интересы, обеспечивает законность в сфере закупок и предотвращает нецелевое расходование бюджета.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0