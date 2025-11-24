Суд в Орехово-Зуево рассматривает дело о распространении порно с малолетними
Орехово-Зуевский суд начал рассмотрение уголовного дела о распространении порнографических изображений несовершеннолетних.
Как сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Московской области, по версии обвинения, 19-летняя А. Горячева в октябре 2024 года, стремясь скомпрометировать потерпевшую, родившуюся в 2006 году, воспользовалась интернетом и своим мобильным телефоном для отправки своей знакомой ранее загруженных и хранившихся у нее на устройстве фотографий.
На этих кадрах запечатлели обнаженную жертву в возрасте до четырнадцати лет.
Экспертное заключение подтвердило, что указанные материалы являются порнографией с участием несовершеннолетнего. На судебном заседании Горячева заявила, что эти снимки ей передал знакомый, который ранее имел романтические отношения с пострадавшей. После разрыва отношений он переслал интимные фотографии фигурантке.
Подсудимая полностью признала свою вину. Судебное заседание отложили до 15 декабря 2025 года для вызова и допроса неявившихся свидетелей.
