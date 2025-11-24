Королёвский суд приговорил экс-гендиректора РКК «Энергия» к восьми годам колонии
Королёвский городской суд огласил приговор в отношении бывшего гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева.
Об этом сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
РКК «Энергия» — крупнейшее в России предприятие космической промышленности. Подсудимого обвиняли в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере.
«Бывший генеральный директор похитил средства Роскосмоса в размере 839 млн рублей. Вместе с соучастниками он завысил цену закупки электронно-компонентной базы. Разницу злоумышленники разделили между собой. Один фигурант позже скончался, в отношении другого уголовное дело выделили в отдельное производство и приостановили», — говорится в сообщении.
Солнцеву назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск на 839 млн рублей.