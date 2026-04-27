Арбитражный суд Подмосковья защитил компанию от двойной выплаты за ДТП

27 апреля 2026, 17:45

Дело о взыскании более 700 тысяч рублей с компании «Эколайф» от компании «ТК КМР» за восстановление помятого в ДТП автомобиля рассмотрел Арбитражный суд Московской области и вынес решение в пользу ответчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Гражданская ответственность обоих автомобилей, попавших в аварию, бела застрахована, поэтому страховщики виновной стороны выплатили пострадавшим полную сумму. Однако почти через три года «ТК КМР» подала в суд на владельца машины и страховую компанию, чтобы получить гораздо большую сумму — исходя из новой оценки стоимости ремонта, а также процентов и прочих расходов.





«Выслушав доводы сторон, суд пришёл к выводу, что истец не смог обосновать, что выплаченная сумма оказалась недостаточной, и доказать, что он ранее обращался к страховщику за доплатой. Кроме того, экспертиза, которую представил истец, была сделана только в прошлом году — когда автомобиль с большой вероятностью уже восстановили и использовали», — говорится в сообщении.