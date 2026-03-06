Арбитражный суд взыскал с подрядчика благоустройства в Химках 4,5 млн рублей

06 марта 2026, 12:27

оригинал Фото: istockphoto.com/Zolnierek

С компании «Ариус», взявшей подряд на благоустройство одного из общественных пространств в округе Химки, взыскали более четырёх с половиной миллионов рублей. Такое решение принял Арбитражный суд Московской области по иску химкинского МБУ «Объединённое городское хозяйство». Об этом сообщает пресс-служба суда.





По контракту подрядчик должен был в рамках гарантийных обязательств внести деньги на счёт заказчика, однако не сделал этого.





«Суд напомнил, что несоблюдение требования об обеспечении гарантийных обязательств является основанием для взыскания суммы обеспечения в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.