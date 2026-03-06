Работу в больницах Подмосковья по программе «Приведи друга» нашли 2 тыс. медиков

06 марта 2026, 11:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти две тысячи медиков устроились на работу в больницы и поликлиники Московской области по программе «Приведи друга». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Согласно правилам программы, медик, который привлёк к работе в регионе врача, фельдшера или медсестру, получает денежную премию в размере до 128 тысяч рублей.





«Программа «Приведи друга» работает в Подмосковье с 2022 года. За это время по ней в областные больницы трудоустроились почти две тысячи медицинских специалистов, из них около тысячи человек — средний медперсонал и более 940 человек — врачи», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.