В Подмосковье подали около 1500 онлайн-заявок на присвоение спортивных разрядов

06 марта 2026, 10:25

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Около полутора тысяч заявлений на присвоение спортивных разрядов подали с начала текущего года через подмосковный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





С помощью онлайн-услуги можно оформить получение первого спортивного разряда или звания «Кандидат в мастера спорта».





«Заявления принимаются от областных спортивных федераций, которые представляют интересы спортсмена, претендующего на присвоение разряда. Для подачи заявки нужно пройти авторизацию, заполнить соответствующую электронную форму и приложить скан-копии документов», — говорится в сообщении.