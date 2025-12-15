Архитектуру Skolkovo One подчеркнули художественной подсветкой

15 декабря 2025, 09:44

В Одинцовском городском округе продолжают возводить жилой комплекс бизнес-класса Skolkovo One. Авторскую архитектуру проекта подчеркнули художественной подсветкой. Об этом сообщили в подмосковном Минжиле.





Жилой комплекс Skolkovo ONE от компании IKON Development строят в поселке Заречье, рядом с Мещерским природным парком. Девятиэтажные монолитно-кирпичные дома спроектировало архитектурное бюро Apex Project Bureau. Фасады выполнили в сдержанном стиле. Архитекторы использовали декоративные элементы, сочетание разных форм и материалов, а еще — необычное оформление панорамных окон.



«Оригинальная композиция и динамика зданий дополнена и усилена художественной подсветкой. Свет в нашем случае «работает» на архитектуру, выделяя декоративные элементы в виде арок и пилонов, выгодно оттеняя материалы отделки. Внешнее освещение позволяет дополнительно структурировать территорию клубного квартала: акцентными становятся первые этажи фасадов, входные группы, зоны стрит-ритейла, то есть для пешеходов создана продуманная световая навигация», — рассказал замруководителя проекта Skolkovo One Николай Костенко.

