Архитектуру Skolkovo One подчеркнули художественной подсветкой
В Одинцовском городском округе продолжают возводить жилой комплекс бизнес-класса Skolkovo One. Авторскую архитектуру проекта подчеркнули художественной подсветкой. Об этом сообщили в подмосковном Минжиле.
Жилой комплекс Skolkovo ONE от компании IKON Development строят в поселке Заречье, рядом с Мещерским природным парком. Девятиэтажные монолитно-кирпичные дома спроектировало архитектурное бюро Apex Project Bureau. Фасады выполнили в сдержанном стиле. Архитекторы использовали декоративные элементы, сочетание разных форм и материалов, а еще — необычное оформление панорамных окон.
«Оригинальная композиция и динамика зданий дополнена и усилена художественной подсветкой. Свет в нашем случае «работает» на архитектуру, выделяя декоративные элементы в виде арок и пилонов, выгодно оттеняя материалы отделки. Внешнее освещение позволяет дополнительно структурировать территорию клубного квартала: акцентными становятся первые этажи фасадов, входные группы, зоны стрит-ритейла, то есть для пешеходов создана продуманная световая навигация», — рассказал замруководителя проекта Skolkovo One Николай Костенко.Во дворах первой очереди застройщик использует разные типы светильников. Они создают нужный уровень освещенности в зависимости от зоны. На территории установят опоры высотой 4, 5 и 6 метров с односторонними и двусторонними светодиодными светильниками серий «Тверь» и «Стрит SL». Для пешеходных пространств и зон отдыха применяют торшерные светильники высотой 1 и 2 метра. А еще используют архитектурные светильники малой высоты для акцентного и ориентирующего освещения.
В Подмосковье девелоперы — ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, City21, «Брусника» и другие — вместе с жильем создают всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.